BASTIAN ​HEPPERLE, HAUCK AUFHÄUSER LAMPE:

«Erneut zeigt sich das Muster, dass erst ‌ein üppiger Stellenzuwachs berichtet wird, der im Folgemonat abwärts revidiert wird. Der kräftige Beschäftigungsrückgang überrascht, ist zum Teil streikbedingt. Im ​Trend ​dürfte sich ein moderater Beschäftigungszuwachs ⁠fortsetzen, dafür spricht die weiterhin gute ​US-Konjunktur. Die Abwärtsrisiken am ⁠Arbeitsmarkt sind nicht so gravierend, dass die Fed ‌den Leitzins senken müsste. Auch der Nahost-Konflikt zieht als Argument für eine Zinssenkung nicht. Die Fed ‌dürfte sich um den Arbeitsmarkt weiterhin keine grossen ​Sorgen machen. Da die Inflationsrisiken nicht gravierend sind, spricht viel für eine anhaltende Warteposition.»