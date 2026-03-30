ALEXANDER KRÜGER, CHEFÖKONOM HAUCK AUFHÄUSER LAMPE:

«Die durch den Iran-Krieg kräftig gestiegenen Energiepreise haben die Inflation mächtig angeheizt. In ​der ​Folge macht die Inflationsrate den erwarteten Satz ⁠nach oben. Jedes Tanken wird vorerst weiter zeigen, ​dass sich Autofahren stark ⁠verteuert hat. Wegen zerstörter Produktionsstätten ist Besserung kaum in Sicht, auch wenn die ‌Strasse von Hormus freikommt. Solange diese gesperrt ist, ist an ein preisstabiles Umfeld nicht zu denken. Die Inflationsrate dürfte in den ‌nächsten Monaten bei rund 3,0 Prozent liegen. Der schwelende Konflikt ​birgt hohe weitere Eskalationsgefahren und Inflationsrisiken. Es kommt jetzt darauf an, dass der Ölschmutz nicht in der Kernrate ankommt. Die Gefahr von Zweitrundeneffekten ist jetzt schon beträchtlich.»