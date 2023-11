Jörg Krämer, Chefökonom Commerzbank:

«Dass die Inflation so deutlich nach unten überrascht hat, liegt vor allem an der rückläufigen Teuerungsrate bei Dienstleistungen. Aber dieser Abwärtstrend wird sich auf Dauer nicht fortsetzen, weil sich der Lohnanstieg im Euroraum massiv beschleunigt hat. So sehen die zuletzt abgeschlossenen Tarifverträge ein Plus von sechs Prozent vor. Es ist verfrüht, einen Sieg über die Inflation zu verkünden. Auch nach den Energiepreisschocks der 70er Jahre war die Inflation in vielen Ländern so rasch gefallen wie zuletzt im Euroraum. Aber laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds pendelte sich die Inflation in der Hälfte der Fälle am Ende bei Raten ein, die deutlich höher waren als vor den jeweiligen Inflationsschocks.»