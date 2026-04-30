Die Europäische Zentralbank hält den Leitzins trotz der gestiegenen Inflationsgefahr infolge des Iran-Krieges konstant. Der EZB-Rat beliess den Einlagensatz am Donnerstag bei 2,0 Prozent. Über ihn steuert die Zentralbank massgeblich ihre Geldpolitik. Zuletzt ist die Teuerungsrate auf 3,0 Prozent nach oben geschnellt. Die EZB bleibt hinsichtlich der Inflationsrisiken auf der Hut und will notfalls handeln. Mit Spannung wird erwartet, wie sich EZB-Chefin Christine Lagarde vor der Presse zum weiteren Kurs äussern wird. An den Finanzmärkten wird über eine Zinserhöhung im Juni spekuliert.
Ökonomen und Finanzexperten sagten zum EZB-Beschluss in ersten Reaktionen:
LENA DRÄGER, IFW-INSTITUT KIEL:
«Die Erfahrung aus dem Energieschock 2022 mahnt die EZB zur Wachsamkeit: Damals reagierte sie erst spät mit Zinserhöhungen, weil sie zunächst die Nettoanleihekäufe im Rahmen des Asset Purchase Programmes (APP) zurückführen musste. Heute sind diese institutionellen Fesseln nicht mehr vorhanden – die EZB kann schneller und flexibler reagieren. Angesichts der stagflationären Gemengelage wäre eine präventive Zinserhöhung jetzt dennoch falsch: Sie würde die ohnehin schwache Konjunktur zusätzlich belasten, ohne den Energiepreisschock direkt bekämpfen zu können. Die richtige Antwort ist: abwarten, aber mit klarer Reaktionsfunktion. Die EZB muss unmissverständlich signalisieren, dass sie bei einer Verfestigung des Inflationsdrucks diesmal rasch und entschlossen handeln wird.»
JÖRG ASMUSSEN, HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER DES GESAMTVERBANDS DER DEUTSCHEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT (GDV) UND EX-EZB-DIREKTOR:
«Es ist nachvollziehbar, dass die EZB trotz des Inflationsanstiegs im März den Leitzins unverändert gehalten hat. Mit Blick auf die ungewisse Dauer des Iran-Kriegs und die Tiefe seiner wirtschaftlichen Auswirkungen navigiert die EZB, wie alle Notenbanken, derzeit im Nebel. Entscheidend wird die Preisdynamik in den nächsten Monaten sein. Sollte sich zeigen, dass die gestiegenen Energiekosten nicht nur die aktuelle Inflation, sondern auch die Inflationserwartungen nach oben treiben, muss die EZB im Sommer mit einer Zinserhöhung reagieren.»
HEINER HERKENHOFF, HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER DES BUNDESVERBANDS DEUTSCHER BANKEN (BDB):
«Die Währungshüter zeigen Besonnenheit in einem äusserst heiklen Umfeld nach dem Energiepreisschock wegen des Iran-Kriegs. Es ist deshalb richtig, sich mindestens bis zur nächsten Sitzung des EZB-Rats im Juni Zeit zu lassen für die sorgfältige Analyse weiterer Preis- und Wirtschaftsdaten. Jetzt ist es Aufgabe der EZB, die Inflationserwartungen von Unternehmen und privaten Haushalten nahe der Marke von zwei Prozent zu halten und wieder Ruhe in den Markt zu bringen. Für die EZB werden die kommenden Monate ein Balanceakt. Sie sollte moderat die Zinsen erhöhen und zugleich klar machen, dass sie damit die angeschlagene Konjunktur keinesfalls abwürgen will. Dies kann über sinkende Inflationserwartungen und einen Rückgang der Kapitalmarktzinsen gelingen.»
(Reuters)