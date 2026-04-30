HEINER HERKENHOFF, HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER DES BUNDESVERBANDS DEUTSCHER ​BANKEN (BDB):

«Die Währungshüter zeigen Besonnenheit in ⁠einem äusserst heiklen Umfeld nach dem Energiepreisschock wegen des Iran-Kriegs. Es ist deshalb richtig, sich mindestens bis ‌zur nächsten Sitzung des EZB-Rats im Juni Zeit zu lassen für die sorgfältige Analyse weiterer Preis- und Wirtschaftsdaten. Jetzt ist es Aufgabe der EZB, die Inflationserwartungen von Unternehmen und privaten ‌Haushalten nahe der Marke von zwei Prozent zu halten und wieder Ruhe in ​den Markt zu bringen. Für die EZB werden die kommenden Monate ein Balanceakt. Sie sollte moderat die Zinsen erhöhen und zugleich klar machen, dass sie damit die angeschlagene Konjunktur keinesfalls abwürgen will. Dies kann über sinkende Inflationserwartungen ‌und einen Rückgang der Kapitalmarktzinsen ​gelingen.»