EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat jüngst angemerkt, dass eine weitere Zinssenkung aktuell nur aufgrund eines grösseren negativen ökonomischen Schocks erfolgen würde. EZB-Ratsmitglied Isabel Schnabel erwähnt gleichzeitig mögliche Aufwärtsrisiken für die Inflation in der Euro-Zone aufgrund von anhaltend hohen Preissteigerungen bei Dienstleistungen, hohen Lohnsteigerungen und erhöhten Inflationserwartungen von Haushalten. Dies würde eher für eine Zinsanhebung als nächsten Zinsschritt sprechen. Beide betonen jedoch, dass die Zinsen in der Euro-Zone aktuell passend zum Mandat der Preisstabilität sind und damit eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese länger konstant gehalten werden.»