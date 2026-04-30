JÖRG KRÄMER, COMMERZBANK-CHEFÖKONOM:

«Ohne die stark gestiegenen Energiepreise ist die Inflation im April sogar gefallen. Aber die ‌EZB sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Umfragen zeigen, dass die Unternehmen die höheren Energiepreise rasch ​an die Verbraucher weitergeben werden. Entsprechend sind ​die langfristigen Inflationserwartungen der Bürger ​zuletzt gestiegen. Die EZB wird nicht um eine Zinserhöhung herumkommen, ‌auch wenn sie sie wohl erst auf der Sitzung im Juni beschliessen dürfte.»