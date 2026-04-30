JÖRG KRÄMER, COMMERZBANK-CHEFVOLKSWIRT:

«Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal unerwartet deutlich gewachsen, wobei die Statistiker das Plus im vierten Quartal etwas nach unten revidiert haben. Aber leider kam es Ende Februar ​zu einem Ölpreisschock. Die auf Umfragen basierenden Stimmungsindikatoren sind eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt könnte ​im zweiten Quartal sinken. Für das gesamte Jahr erwarten ​wir nur ein mageres Plus von 0,6 Prozent, sofern die Schliessung der Strasse nach insgesamt drei Monaten Ende Mai endet. ‌Mit jedem weiteren Monat der Sperrung steigt das Rezessionsrisiko. Die heutigen Zahlen könnten die Ruhe vor dem Sturm sein.»