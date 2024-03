Die Verbraucherpreise legten im Februar nur noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar hatte die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft noch bei 2,8 Prozent gelegen, nach 2,9 Prozent im Dezember. Volkswirte hatten mit einer Rate von 2,5 Prozent gerechnet. Das sagten die Ökonomen in einer ersten Reaktion: