Gleichzeitig sei die Zahl der Premium-Zugänge um zwölf Prozent auf 268 Millionen gestiegen, teilte Spotify weiter mit. Das sei der grösste Zuwachs der Firmengeschichte in einem ersten Quartal. Bis Ende Juni werde diese Zahl voraussichtlich um fünf auf 273 Millionen steigen. Analysten hatten lediglich mit 271,5 Millionen zahlenden Kunden zu diesem Stichtag gerechnet. Spotify will die Künstliche Intelligenz, die für Nutzer Wiedergabelisten zusammenstellt, in weiteren Ländern anbieten.