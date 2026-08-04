Der Streamingdienst Spotify rechnet mit 788 Millionen monatlichen Nutzern, wie er am Dienstag in Göteborg mitteilte. Analysten hatten mehr auf dem Zettel, ebenso wie beim operativen Gewinn. Diesen erwarten die Schweden bei 670 Millionen Euro, basierend auf einem Umsatzanstieg auf 5 Milliarden Euro, welcher auch von Währungseffekten getrieben sein dürfte. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel gut 1 Prozent.