Der Umsatz legte in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro zu, wie das schwedische Unternehmen am Dienstag in Stockholm mitteilte. In den ersten drei Monaten legte der Umsatz noch um 15 Prozent zu. Zudem stagnierte der Erlös im Vergleich zum Vorquartal und der Konzern rechnet im dritten Vierteljahresabschnitt lediglich mit einem Umsatz in dieser Grössenordnung. Damit enttäuschte das Unternehmen sowohl beim Erlös im vergangenen Quartal als auch beim Ausblick.