Der Umsatz des Streamingdienstes legte im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro zu, wie die Schweden am Dienstag in Göteborg mitteilten. Der operative Gewinn legte um fast die Hälfte auf 701 Millionen Euro zu. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um elf Prozent auf 751 Millionen und damit stärker als von Analysten erwartet. Für das laufende erste Quartal rechnet Spotify mit einem Anstieg auf 759 Millionen. Das und ein anvisierter operativer Gewinn von 660 Millionen Euro überraschte die Anleger positiv, die in New York notierte Aktie zog im vorbörslichen Handel um 17 Prozent an.