KKR hatte mit Finanzspritzen Wachstumsinvestitionen ermöglicht. Es war Springers grösste Übernahme in der Firmengeschichte. Inzwischen ist es in der Branche ein offenes Geheimnis, dass die US-Beteiligungsfirma Wege auslotet, wie ein Ausstieg aussehen könnte. KKR hält derzeit 35,6 Prozent an Springer und CPPIB 12,9 Prozent. Sollte beim Deal Geld für Investitionen frei werden, dürfte dies vor allem in die USA fliessen und weniger in den deutschen Medienmarkt, hatte Reuters im Juli von Insidern erfahren.