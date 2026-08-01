Schritt 2: Distanz berechnen

Sparfüchse auf vier Rädern kennen das Problem: Was tun, wenn ich eine Tankstelle gefunden habe, wo der Benzinpreis 20 Rappen günstiger ist, aber sie liegt 15 Minuten von meinem aktuellen Standort entfernt? Dafür gibt es die sogenannte 5er-Regel des TCS: Wenn ich mehr als 50 Liter tanken muss, lohnt sich ein Umweg von höchstens 5 Kilometern, solange der Preis dort mindestens 5 Rappen tiefer ist. Ob es sinnvoll ist, mehr Abgase auszustossen, um dafür beim Tanken zu sparen, ist eine andere Frage.