Die Preisunterschiede für einen Liter Benzin oder Diesel in der Schweiz können gewaltig sein. Während billige Tankstellen ihren Liter Bleifrei 95 aktuell für Fr. 1.66 anbieten, kostet er an manchen Tankstellen im Tessin über Fr. 2.50, also über 50 Prozent mehr. Wer regelmässig teure Tankstellen ansteuert, lässt über das Jahr hinweg viel Geld liegen.
Der «Beobachter» sagt, wie man die billigste Tankstelle findet – und wie solche Preisunterschiede überhaupt zustande kommen.
Schritt 1: TCS-Benzinpreis-Radar aufrufen
Der Touring Club Schweiz (TCS) führt ein Verzeichnis, in dem Autofahrende die aktuellen Treibstoffpreise aller Schweizer Tankstellen angeben und vergleichen können. Die Bedienung ist einfach: Man wählt den Treibstoff und sieht im Anschluss, wie viel er wo kostet. Aber Achtung: Weil die Preise nicht von den Tankstellen selbst angegeben werden, sind die Angaben nicht immer zu 100 Prozent verlässlich.
Bevor man sich zu einer besonders günstigen Tankstelle aufmacht, sollte man zwei Dinge beachten: Der angegebene Preis sollte vor weniger als zwei Tagen und von mehreren Nutzern bestätigt worden sein. Überprüfen lässt sich das, indem man auf dem Benzinpreis-Radar eine bestimmte Tankstelle anklickt. Dort sieht man, wann und von wie vielen Personen ein Preis zuletzt aktualisiert wurde.
Schritt 2: Distanz berechnen
Sparfüchse auf vier Rädern kennen das Problem: Was tun, wenn ich eine Tankstelle gefunden habe, wo der Benzinpreis 20 Rappen günstiger ist, aber sie liegt 15 Minuten von meinem aktuellen Standort entfernt? Dafür gibt es die sogenannte 5er-Regel des TCS: Wenn ich mehr als 50 Liter tanken muss, lohnt sich ein Umweg von höchstens 5 Kilometern, solange der Preis dort mindestens 5 Rappen tiefer ist. Ob es sinnvoll ist, mehr Abgase auszustossen, um dafür beim Tanken zu sparen, ist eine andere Frage.
Schritt 3: Coupons nutzen
Wer im TCS-Benzinpreis-Radar die billigste Tankstelle seiner Region gefunden hat, muss nicht immer dorthin fahren. Oft findet sich nahe bei kleinen Tankstellen mit tiefem Preis eine Tankstelle von Migrol oder Coop Pronto. Wer die Cumulus- oder Supercard-App hat, kann dort nach Coupons für 5-Rappen-Aktionen suchen. Mit solchen Coupons kann der Preis sogar noch tiefer ausfallen als bei der billigen Tankstelle nebenan.
Schritt 4: Verbrauchsarm fahren
Am meisten Geld spart man aber nach wie vor mit einer spritsparenden Fahrweise. Dazu gehört: den Verkehr vorausschauend beobachten, ausreichend Abstand halten und wo immer möglich den Tempomat nutzen, sofern es die Bedingungen erlauben.
Abruptes Bremsen und Beschleunigen erhöhen den Verbrauch genauso wie zu wenig Luft in den Reifen. Darum gilt für Vielfahrende: den Reifendruck einmal im Monat oder vor jeder längeren Fahrt überprüfen.
Bei langsamer Fahrt kann man zudem gut auf die Klimaanlage verzichten, bis 50 km/h kühlt Fahrtwind weit besser. Ab etwa 80 km/h leidet bei offenem Fenster die Aerodynamik des Autos, was den Spritverbrauch dann wieder erhöht. Auch Ballast abwerfen kann helfen.