Für viele ist das Fahrrad daher die einzige Alternative, um zur Arbeit zu kommen. «Radfahren ist kein Hobby mehr, ​es ​ist eine Notwendigkeit», sagte die 23-jährige ⁠Gabriela Barbon am Rande eines Trainingskurses ​der Organisation Citykleta. ⁠Der Andrang auf solche Kurse ist enorm: Statt der erwarteten ‌100 Teilnehmer meldeten sich fast 400 Interessenten an. Auch Fahrradmechaniker verzeichnen einen Ansturm, stossen jedoch auf ein ‌neues Problem: Wegen der allgemeinen Mangelwirtschaft fehlen oft ​die nötigen Ersatzteile, um die alten Räder wieder fahrtüchtig zu machen.