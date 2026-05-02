Die leidige Geschichte nimmt kein Ende. Wegen der stockenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist der Ölpreis am Rohstoffmarkt wieder nach oben geschossen. Heute Donnerstag kostet ein Barrel der Sorte Brent über 126 Dollar – ein neues Vierjahreshoch. Letztmals war der Ölpreis Anfang 2022 so hoch. Entsprechend müssen Autofahrer auch höhere Preise an der Zapfsäule erwarten. Derzeit kostet der Liter Bleifrei 95 laut Angaben des TCS im Schnitt 1.90 Franken, Diesel gar 2.17 Franken pro Liter. Gut möglich, dass der Most bald noch mehr kosten wird.