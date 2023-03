Der Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) vor mehr als zwei Wochen und der Not-Verkauf der Credit Suisse schürte die Furcht vor weiteren Zusammenbrüchen in der Bankenbranche, die Anleger sind deswegen sehr nervös. Die UBS übernimmt den angeschlagenen Rivalen in einem von der Schweizer Regierung orchestrierten Deal für drei Milliarden Franken. SNB und Bund greifen bei der Rettungsaktion mit bis zu rund 260 Milliarden Franken an Liquiditätshilfen und Garantien unter die Arme.