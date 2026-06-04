Zu einer möglichen Verschärfung der Lex Koller sagte Kucher, der Wegfall der Ausnahme für börsenkotierte Immobiliengesellschaften würde erhebliche Komplikationen bringen. Für grosse Gewerbeprojekte brauche es kotierte Strukturen, um genügend Kapital zu bündeln. Zugleich wäre die Wirkung auf den Wohnungsmarkt gering, da laut einem Expertenbericht maximal ein Prozent aller Schweizer Wohnungen im Besitz kotierter Gesellschaften liege. Zudem sei schon oft versucht worden, die Lex Koller zu verschärfen. «Ich glaub nicht, dass solche extremen Forderungen im politischen Prozess eine Mehrheit finden werden.»