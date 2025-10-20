Daher wird wie bereits Ende September mitgeteilt das Kapital erhöht. Dem Fond sollen durch diese vierte Kapitalerhöhung rund 42 Millionen Franken neue Mittel zufliessen. Je acht alte Anteile berechtigten in der Zeit vom 27. Oktober bis zum 7. November 2025 zum Bezug eines neuen Anteils zu einem zum Ausgabepreis von je 107,58 Franken, teilte die zum Immobilienkonzern SPS gehörende Swiss Prime Site Solutions am Montag mit. Maximal sollen 389'959 neue Anteile emittiert werden. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 14. November 2025.