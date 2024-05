Die Zeichnungsfrist der 12. Kapitalerhöhung dauert vom 6. bis 31. Mai 2024, wie die zum Immobilienkonzern SPS gehörende Gesellschaft am Freitag mitteilt. Jeweils 33 bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil zum Ausgabepreis von je 1140 Franken. Die Emission werde auf einer «best effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile würden nicht emittiert. Dabei werden die Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner gewahrt. Sollte es freie Bezugsrechte geben, hätten neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren.