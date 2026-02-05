Optimistischer Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 ist Swiss Prime Site optimistisch und rechnet mit einem insgesamt weiterhin positiven Marktumfeld. So wird eine deutliche Steigerung der Mieterträge mit einem weiter rückläufigen Leerstand erwartet. Im Asset Management erwartet Swiss Prime Site eine Fortsetzung des Wachstumskurses und geht weiterhin von einem organischen Wachstum von rund einer Milliarde Franken pro Jahr aus.