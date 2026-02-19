Der Stoff könne Übelkeit ‌und Erbrechen verursachen. Danone hatte beide Produkte bereits am 5. Februar zurückgerufen. ​Die Funde stammen der Behörde ​zufolge aus ersten ​Tests, nachdem mehrere Hersteller in der Schweiz ‌Säuglingsnahrung wegen einer Verunreinigung mit Cereulid zurückgerufen hatten.