Wie ‌die Behörde am Mittwoch ‌mitteilte, wurden Spuren ​von Cereulid in den Produkten «Aptamil Pronutra 1, 1,2 kg» und «Aptamil Pronutra Junior 12+» gefunden.

Der Stoff könne Übelkeit ‌und Erbrechen verursachen. Danone hatte beide Produkte bereits am 5. Februar zurückgerufen. ​Die Funde stammen der Behörde ​zufolge aus ersten ​Tests, nachdem mehrere Hersteller in der Schweiz ‌Säuglingsnahrung wegen einer Verunreinigung mit Cereulid zurückgerufen hatten.

Seit dem 3. Februar ​seien ​bei dem Amt ⁠20 Meldungen über mögliche ​Krankheitsfälle eingegangen. ⁠Eine Stellungnahme von Danone lag zunächst ‌nicht vor. 