Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurden Spuren von Cereulid in den Produkten «Aptamil Pronutra 1, 1,2 kg» und «Aptamil Pronutra Junior 12+» gefunden.
Der Stoff könne Übelkeit und Erbrechen verursachen. Danone hatte beide Produkte bereits am 5. Februar zurückgerufen. Die Funde stammen der Behörde zufolge aus ersten Tests, nachdem mehrere Hersteller in der Schweiz Säuglingsnahrung wegen einer Verunreinigung mit Cereulid zurückgerufen hatten.
Seit dem 3. Februar seien bei dem Amt 20 Meldungen über mögliche Krankheitsfälle eingegangen. Eine Stellungnahme von Danone lag zunächst nicht vor.