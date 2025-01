So sieht die Eigentümerstrategie neu vor, dass sich die SGKB an den von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zur Verfügung gestellten Instrumenten zur Sicherstellung der Liquidität beteiligt. Zudem finden nebst Nachhaltigkeitszielen neu auch der Grundsatz der Nichtdiskriminierung und die Förderung von Diversität Eingang in die Eigentümerstrategie, wie es weiter heisst. Der Kanton St. Gallen hält eine Mehrheit von 51 Prozent an der Kantonalbank.