Langsameres Hypothekenwachstum

Die Kundenausleihungen stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres noch um 1,1 Prozent auf 34,1 Milliarden Franken und damit langsamer als noch vor Jahresfrist. Auch im bedeutenden Hypothekargeschäft war der Anstieg mit einem Plus von 1,2 Prozent verhaltener als noch im Vorjahr. Die Bank verweist auf den Abbau von Positionen bei grossen regulierten Immobiliengefässen wegen der veränderten Refinanzierungssituation für Banken.