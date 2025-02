Vorsichtiger Ausblick

Die Kosten stiegen mit einem Plus von 3,8 Prozent auf 301,8 Millionen Franken ebenfalls an. So stieg der Personalaufwand wegen einem Anstieg der Mitarbeiterzahl um 31 Vollstellen, der Sachaufwand wurde nicht zuletzt von Investitionen in die IT angetrieben.