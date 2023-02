Ergebnis über Vorjahr erwartet

Auch bei den klassischen Hypotheken an Privatpersonen hat die SGKB weiter zugelegt. Im vergangenen Jahr gingen 509 Millionen Franken (+3,4 Prozent) an private "Hüslibauer". Eine Abschwächung der Nachfrage sieht der SGKB-Chef trotz der gestiegenen Zinsen derzeit nicht. "Wir beobachten nach wie vor einen Überhang und dies dürfte nach unserer Einschätzung auch 2023 so weitergehen."