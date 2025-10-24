Gemäss früheren Angaben will Alcon sämtliche ausstehenden Aktien von Staar zu 28 Dollar in bar übernehmen. Dies entspricht einem Gesamtpreis von 1,5 Milliarden US-Dollar. Dagegen wehrt sich eine Aktionärsgruppe um Broadwood Partners, die 27,5 Prozent an Staar hält. Bemängelt wird u.a. der zu tiefe Kaufpreis. Die vorgeschlagene Transaktion sei das «Ergebnis eines ungünstigen Zeitpunkts, eines fehlerhaften Verfahrens und erheblicher Interessenkonflikte», hiess es in einer am 24. September veröffentlichten Stellungnahme.