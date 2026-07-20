Die Ankündigungen folgen auf einen Kursrutsch ‌in der Volksrepublik in der vergangenen Woche im Zuge eines weltweiten Ausverkaufs von Papieren aus dem ​Bereich ​der Künstlichen Intelligenz (KI). Der ⁠technologielastige STAR-Markt, an dem viele ​führende Chiphersteller gelistet ⁠sind, ist seit seinem Höchststand am 1. ‌Juli um rund 25 Prozent eingebrochen. Dabei wurden mehr als vier Billionen Yuan ‌an Marktwert vernichtet.