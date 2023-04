Sollte es tatsächlich so kommen, wäre First Republic seit März die dritte US-Bank, die es nicht aus eigener Kraft überleben konnte. Im März waren kurz nacheinander die Silicon Valley Bank und die Signature Bank in die Knie gegangen, nachdem Kunden ihr Geld abzogen. In einer konzertierten Aktion hatten Grossbanken zunächst 30 Milliarden Dollar in die ebenfalls taumelnden First Republic Bank gesteckt, um sie zu retten.