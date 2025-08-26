Verteidigungsminister Pete Hegseth denke über eine staatliche Beteiligung an dem Unternehmen nach, das unter anderem Kampfjets, Drohnen und Kriegsschiffe baut. «Diese Leute sind dran, sie denken darüber nach», sagte Lutnick dem Fernsehsender. Die Frage sei, ob eine Staatsbeteiligung einen «grundlegenden Wert» für die Rüstungshersteller schaffen könne. Mit einer solchen Beteiligung könnten die USA nach Vorstellung des Handelsministers einen Teil der Kosten für die Rüstungsbeschaffung decken.