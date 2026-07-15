Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat eine Razzia bei der Deutschen Bank bestätigt. Ermittler hätten am Dienstag in einer Filiale an der Frankfurter Taunusanlage einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts aus dem Juni 2026 vollstreckt, teilte die Behörde mit.
Zu den genauen Hintergründen äusserte sie sich zunächst nicht: «Weitere Details können zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden», hiess es. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab.
(Reuters)