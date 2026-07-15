Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat ‌eine ⁠Razzia bei der Deutschen ⁠Bank bestätigt. Ermittler hätten am ‌Dienstag in ‌einer Filiale ​an der Frankfurter Taunusanlage einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts aus dem Juni 2026 vollstreckt, ‌teilte die Behörde mit.