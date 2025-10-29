Kronprinz Mohammed bin Salman, der De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens, hatte 2016 seine «Vision 2030» zur Umgestaltung der Wirtschaft vorgestellt. Der Staatsfonds war dabei die treibende Kraft bei der Finanzierung. Die ursprüngliche Strategie konzentrierte sich auf riesige Immobilienprojekte. Das bekannteste davon ist Neom, eine für neun Millionen Einwohner geplante futuristische Stadt in der Wüste am Roten Meer. Diese und andere Projekte hatten jedoch mit wiederholten Verzögerungen zu kämpfen. Zu den Plänen zählten zudem internationale Wintersportwettbewerbe mit weitgehend künstlichem Schnee.