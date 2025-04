Helene Budliger Artieda, Staatssekretärin für Wirtschaft, reist am heutigen Sonntag in die USA, wie der «Sonntagsblick» berichtet. Zweck der Reise ist ein diplomatischer Austausch zum vergangene Woche hochgekochten Zollstreit, in dem sich die Schweiz mit 31-prozentigen US-Zöllen konfrontiert sieht.