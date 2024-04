In vier von acht Metropolen seien die Angebotspreise bereits über dem Vorjahresniveau, teilte die Immobilien-Plattform ImmoScout24 am Montag mit. «Im Vergleich zum Vorjahr ist das Interesse am Eigentumserwerb erheblich gestiegen – in den Metropolen sogar um 49 Prozent», erklärte ImmoScout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford. Der Angebots-Überhang am Kaufmarkt reduziere sich. «Daher nehmen wir an, dass die Kaufpreise in Zukunft steigen werden.» Im ersten Quartal 2024 stiegen im deutschlandweiten Durchschnitt die Angebotspreise für Bestandswohnungen zum Kauf um 0,6 Prozent zum Vorquartal auf 2490 Euro pro Quadratmeter. Damit liegen die Preise aber immer noch 2,5 Prozent unter dem Wert vor Jahresfrist.