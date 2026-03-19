Die Analysten der Nachrichtenagentur Bloomberg berichteten ausserdem am Mittwochabend über eine Verschärfung des Wettbewerbs auf dem chinesischen Markt für Säuglingsnahrung, da die dortigen Marken trotz sinkender Absatzmengen aufgrund niedriger Geburtenraten weiterhin in diesen grossen Markt investieren. Der jüngste Rückruf von Nestlé könnte die Nachfrage hin zu den grossen chinesischen Marken wie Yili, Mengniu und Feihe beschleunigen, da diese verstärkt in Premium-Säuglingsnahrung und Erwachsenennahrung investieren. Nur damit könne die schwache Nachfrage nach Basisnahrung ausgeglichen werden, so die Argumentation.