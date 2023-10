Auslandsnachfrage

Das Exportgeschäft läuft in diesem Jahr bislang schleppend - nicht zuletzt wegen der in vielen Industrieländern gestiegenen Zinsen, die die Finanzierung von Waren «Made in Germany» verteuern. Doch auch hier gibt es Hoffung: Der wichtigste deutsche Handelspartner China wuchs im dritten Quartal mit rund fünf Prozent zum Vorjahreszeitraum überraschend kräftig. Auch in der weltgrössten Volkswirtschaft USA sieht es mittlerweile so aus, als ob die wegen der dortigen Zinserhöhungen erwartete Rezession sehr mild ausfällt - oder sogar ganz ausbleibt.