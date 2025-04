Bei dem ein oder anderen Investor dürfte der damit zusammenhängende Anstieg an den Börsen für ein Aufatmen sorgen. Der marktbreite S&P 500 schloss am Mittwoch 9,5 Prozent höher, was laut CNBC der drittgrösste Tagesgewinn seit dem Zweiten Weltkrieg war. Für Anleger von Coca-Cola und McDonald's dürfte dieser Entscheid weniger bedeutsam gewesen sein. Im Vergleich zeigten sie sich in dieser Zeit widerstandsfähiger als viele andere Titel.