Verwundbarkeiten angehen

Der FSB will die von der DeFi-Branche ausgehenden Verwundbarkeiten eingehend analysieren. Der Kollaps von FTX habe viele Schwachstellen deutlich gemacht, hiess es in dem Bericht. Das volle Ausmass der Auswirkungen werde angesichts mangelnder Transparenz in diesen Märkten erst mit der Zeit klar werden. Als Antworten der Politik kämen etwa aufsichtliche Vorschriften für das direkte Engagement der Banken in der DeFi-Branche in Betracht. Solche Regeln könnten auch andere Verflechtungswege betreffen.