Wie viele Anteile die Stada-Eigentümer, die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven, bei einem Börsengang abgeben könnten, ist nicht bekannt. Sie hatten den Arzneihersteller mit zuletzt rund 11.600 Beschäftigten 2017 für 5,3 Milliarden Euro gekauft und später von der Börse genommen. Gelingt der Börsengang, würde der Pharmakonzern nach sieben Jahren Abstinenz aufs Parkett zurückkehren. Die Stada-Eigentümer suchen schon länger den Ausstieg, die Gespräche verliefen aber zuletzt zäh.