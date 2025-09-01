Der Arzneimittelhersteller Stada kehrt doch nicht an die Börse zurück und bleibt stattdessen in den Händen von Finanzinvestoren. Die bisherigen Stada-Eigentümer, die Beteiligungsgesellschaften Bain Capital und Cinven, verkaufen bei einer der grössten Firmenübernahmen des Jahres in Europa eine Mehrheitsbeteiligung an die britische CapVest, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.