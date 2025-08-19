«Wir müssen nun liefern», sagte Spuhler. Er zeigte sich dabei aber zuversichtlich, dass sich die Margen ab dem kommenden Jahr verbessern werden. Dass dies etwas länger dauere, habe auch mit dem sehr konservativen Rechnungslegungsmodell zu tun. Denn die Umsätze würden erst gebucht, wenn verkaufte Züge auch zugelassen seien und die Bahngesellschaft diese in Betrieb genommen habe. «Wir sind aber sehr erfolgreich am Markt unterwegs», so Spuhler.