Stadler hat einen Auftrag über 14 Niederflur-Strassenbahnen der Görlitzer Verkehrsbetriebe (GVB) und der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) erhalten. Diese sind vom Typ TINA, was für Total integrierter Niederflur-Antrieb steht. Die Bahnen des Typs werden danach in acht europäischen Städten im Einsatz sein, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag.