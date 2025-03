Der Zugbauer Stadler Rail hat für seine Züge beim Industriekonzern ABB Traktionsstromrichter und Traktionsbatterien für die «Pro Series» bestellt. Fianzielle Details zu den Aufträgen geben die Unternehmen nicht bekannt. Die Teile sind laut einer Mitteilung vom Dienstag für die neuen Zugflotten der Verkehrsbetriebe Metra in Illinois und Caltrans in Kalifornien vorgesehen. Metra will den Angaben nach als einer der ersten Bahnbetreiber in den USA vollständig batteriebetriebene Züge einsetzen und bestellte im Juni 2024 acht zweiteilige Züge.