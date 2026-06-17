Ein Teil der Lokomotiven ist für den Güterverkehr in Spanien vorgesehen. Andere Fahrzeuge sollen auf dem sogenannten Mittelmeerkorridor verkehren und grenzüberschreitende Transporte zwischen Spanien, Frankreich, Belgien und Luxemburg ermöglichen. Die Lokomotiven können dank ihrer Mehrsystemtechnik auf verschiedenen Strom- und Schienennetzen eingesetzt werden.