Der Ostschweizer Zugbauer rüstet sieben bestehende FLIRT 3 XL-Triebzüge der S-Bahn Rhein-Ruhr um. Die derzeit dreiteiligen Fahrzeuge sollen durch den Einbau von zwei zusätzlichen Mittelwagen auf fünfteilige Einheiten erweitert werden, wie Stadler am Montag mitteilte. Mit der Verlängerung der Züge werde die Sitzplatzkapazität pro Fahrzeug um rund 64 Prozent auf 296 Sitze ausgebaut.