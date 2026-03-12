Die neuen Fahrzeuge sollen ab dem Fahrplanjahr 2029 schrittweise bestehende Dieselzüge in Niederösterreich ersetzen. Die Bestellung ist Teil eines im Juli 2023 abgeschlossenen Rahmenvertrags über bis zu 120 Flirt-Akku-Treibzüge. Mit dem neuen Abruf erhöhten die ÖBB die bisher bestellte Anzahl, hiess es. Der erste Abruf hatte 16 Fahrzeuge umfasst.