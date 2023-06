Stadler Rail hat einen Auftrag in Italien gewonnen. Der Ostschweizer Zughersteller hat den Zuschlag für die Lieferung von bis zu 50 Trams in Mailand erhalten. In einem ersten Abruf haben die Mailänder Verkehrsbetriebe ATM 14 Strassenbahnen bestellt.

22.06.2023 11:04