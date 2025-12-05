Die Bestellung kommt von der Fahrzeugmanagement-Region Frankfurt RheinMain (Fahma), einer Tochter des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Die Auslieferung der ersten drei Fahrzeuge zu Test- und Zulassungszwecken sei für Herbst 2028 vorgesehen, schrieb Stadler weiter. Die komplette Flotte solle bis Herbst 2030 bereitstehen.