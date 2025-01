Ein Sprecher von Stadler Rail bestätigte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP einen Bericht des St. Galler Tagblatts. Stadler gehe aktuell davon aus, dass die Mitarbeitenden im Kastenbau Altenrhein nach dem 20. Januar wieder in ihrem vollen Pensum arbeiten könnten, so der Sprecher. Aktuell arbeiteten sie zu rund 50 Prozent. Die Kurzarbeit betraf laut den Angaben nur einen kleinen Teil der Belegschaft im St. Galler Rheintal, die aus über 1700 Mitarbeitenden besteht.