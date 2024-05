Zurzeit laufen Funktionstests

Das erste der neuen Spezialfahrzeuge wurde laut Mitteilung am Freitag in St. Pölten erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Entwickelt und produziert werden die Züge an den Schweizer Standorten in Bussnang und St. Margrethen. Die Montagearbeiten begannen 2022, aktuell erfolgen Funktionstests und noch in diesem Jahr startet dann das Zulassungsverfahren, wie einem gleichentags von der ÖBB veröffentlichten Communiqué zu entnehmen ist.